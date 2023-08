Sanza: gli Articolo 31 al Meeting Del Cervati 2023. L’unica tappa estiva in Campania

La vetta del Cervati sarà la suggestiva scenografia dell’unica tappa in Campania del tour estivo degli ARTICOLO 31. Uno dei gruppi più influenti della scena hip hop del nostro Paese sarà in concerto per l’evento clou del Meeting del Cervati 2023: mercoledì 23 agosto 2023. L’iconico duo composto dal rapper J-Ax (Alessandro Aleotti) e dal produttore DJ Jad (Luca Perrini) porteranno la loro musica a Sanza (SA) presso la Villa Comunale di Piazza San Francesco. I biglietti per il concerto a Sanza – organizzato dal Comune di Sanza in sinergia con Anni 60 Produzioni – sono disponibili sui circuiti Ticketone.it e Go2 e nelle prevendite abituali, oltre che al botteghino nella giornata del 23 agosto.

Gli Articolo 31

Gli Articolo 31 fanno parte di una stretta cerchia di artisti italiani che hanno conquistato il disco di diamante. La loro avventura musicale inizia nel 1990 quando si conoscono durante una festa a Milano e decidono nello stesso anno di formare un gruppo hip hop. Inizialmente il loro sound è tipico dell’epoca d’oro del rap, con rime freestyle e ritmi e ritornelli campionati, ma da una prospettiva unicamente italiana. Col tempo, il duo amplia il proprio sound e incorpora elementi di funk, reggae, rock e altri stili. In questo modo si allontanano dall’hip-hop purista e raggiungono un pubblico più mainstream.

La carriera

Nel 1992 esce il loro primo singolo “Nato per rappare”, brano che viene incluso nell’album di debutto “Strade di città” pubblicato nel 1993 e prodotto da Franco Godi. Considerato uno dei primi album hip-hop in Italia, vende 60.000 copie (cifra record per un gruppo italiano di hip-hop esordiente) e raggiunge le 920.000 copie vendute.

Nel 1994 esce “Messa di Vespiri” che rappresenta la loro svolta per il grande pubblico. Il successo continua con album sempre più pop come “Cosi Com’è”, “Nessuno” e “Perché Si”, e successivamente con “Domani Smetto” del 2002, “Italiano Medio” del 2003 e l’album live “La Riconquista del Forum” del 2004. Nel 2006 il duo decide di separarsi intraprendendo una carriera da solisti. Nel luglio 2013, a distanza di dieci anni dall’ultimo album del gruppo “Italiano Medio”, Sony Music rende disponibile la raccolta “Un’ora con…” contenente i principali successi degli Articolo 31 degli anni ’90.

Gli Articolo 31 sono tornati sul palco insieme nel mese di febbraio 2023 per la loro prima partecipazione al Festival di Sanremo con il brano “Un bel viaggio” cui è seguito il ritorno live con i quattro concerti evento, tutti sold out, al Mediolanum Forum di Milano e, a grandissima richiesta, il tour estivo in tutta Italia per tornare ad emozionare con vecchi e nuovi successi. La tappa a Sanza, ai piedi della cima più alta della Campania, sarà un appuntamento imperdibile.