Sant’Arsenio si dota di un’area sgambamento per cani

Una buona notizia per i possessori di amici a quattro zampe a Sant’Arsenio. Il Comune ha dato il via libera alla realizzazione di un’area attrezzata per lo sgambamento dei cani.

Dove sorgerà la nuova area?

L’amministrazione comunale ha individuato una zona strategica: le vaste aree libere circostanti il Campo Sportivo F.lli Cardiello, in zona Difesa. Questi spazi, già recintati e illuminati, saranno destinati in parte a parcheggio e in parte all’area dedicata ai cani.

L’area tecnica comunale è stata incaricata di definire nel dettaglio il progetto, valutando le migliori soluzioni per rendere l’area funzionale e sicura sia per i cani che per i loro padroni. Si prevede la realizzazione di un’area recintata, dotata eventualmente di giochi per cani e di appositi spazi per la raccolta delle deiezioni.

Perché un’area sgambamento?

La creazione di spazi dedicati ai cani è sempre più sentita dai cittadini. Queste aree offrono numerosi vantaggi come il benessere animale, la convivenza civile e la salute pubblica.

Nei prossimi mesi, l’amministrazione comunale si occuperà di definire il progetto definitivo e di avviare le procedure necessarie per la realizzazione dell’area sgambamento.