Sant’Arsenio in festa per i 100 anni di Nonna Rinuccia

Una grande festa ha animato la comunità di Sant’Arsenio per celebrare il centesimo compleanno di Nonna Rinuccia.

Un secolo di vita per Caterina, per tutti Nonna Rinuccia

Classe 1925, Caterina D’Amato, affettuosamente conosciuta come Rinuccia, ha vissuto con gioia questa giornata speciale, circondata dall’amore di familiari, amici e conoscenti. “Vi sono grata per la vostra presenza e il vostro affetto”, ha dichiarato la centenaria, emozionata nel vedere l’aula consiliare del comune di Sant’Arsenio affollata per onorare questo traguardo significativo.

L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Donato Pica, ha voluto renderle omaggio con una pergamena, sottolineando la dedizione della signora Caterina verso la famiglia e il suo spirito accogliente, che ha sempre reso la sua casa un luogo di incontro e condivisione nei momenti felici e in quelli difficili.

Le parole del sindaco, Donato Pica

Il sindaco, Donato Pica, ha ricordato con affetto anche il marito, Antonio Ammaccapane, scomparso circa otto anni fa, un uomo instancabile e devoto alla sua famiglia. Accanto a Rinuccia, i figli Rosa e Pasquale, la sorella Agnese, che tra tre anni festeggerà anche lei il secolo, e il fratello Antonio. Non mancavano i nipoti e numerosi familiari e amici che hanno festeggiato con calore questo importante traguardo.

Un augurio speciale è giunto anche dal parroco di Sant’Arsenio, don Martino Romano. Dopo la cerimonia comunale, i festeggiamenti sono proseguiti in famiglia, con una torta decorata da 100 candeline, mentre il sorriso di nonna Rinuccia rifletteva la felicità di una giornata indimenticabile.