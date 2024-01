Sant’Arsenio: “Gran Premio Barman Domani”, Daniele Citera del “Sacco”, trionfa nella categoria AI… BES

Alla seconda tappa del “Gran Premio Barman Domani” presso l’Ipseoa “Lucio Petronio” di Monteruscello, in provincia di Napoli, l’istituto Istituto d’Istruzione Antonio Sacco ha trionfato. Vincitore assoluto e medaglia d’oro nella categoria AI…BES, Daniele Citera, studente della classe 3B Sala e Vendita. Daniele, sostenuto dal prof. Michele Freda, ha sfidato 13 concorrenti, eseguendo in piena autonomia e correttamente tutte le fasi di elaborazione del cocktail. Non si è lasciato sopraffare dall’emozione ed è riuscito a conquistare la giuria senza nessuna esitazione.

Gli altri premi

Ancora, Simona Izzo, studentessa della classe 5B Sala e Vendita, è riuscita a conquistare il quarto posto e Danila Gianina della classe 4D Sala e Vendita nella sezione Trofeo “Distillerie Nonino’. Un grazie agli studenti Michele Chiappardi (5B Sala e Vendita), Domenico Soccodato (4D Sala e Vendita) e Anna Hreshchak (3B Sala e Vendita) che hanno contribuito al successo dei compagni con il loro prezioso aiuto. Gli studenti hanno affrontato il concorso grazie alla guida del prof. Pasquale Masullo che mette a disposizione dei suoi allievi conoscenze e competenze e alla disponibilità del Dirigente scolastico prof.ssa Carmela Taglianetti a partecipare a concorsi in cui i ragazzi possono esternare le competenze acquisite.

Il Premio

Il Gran Premio Barman Domani, patrocinato da Aibes (Associazione Italiana Barman E Sostenitori) e da I.B.A. (International Bartenders Association), si svolge in varie tappe presso gli Istituti Professionali della Campania, si prefigge lo scopo di educare i giovani al bere consapevole ed i protagonisti sono gli studenti degIi istituti alberghieri.

Da questa edizione, il Gran Premio Barman Domani organizza il Premio “AI…BES” Campania dedicato agli allievi con Bisogni Educativi Speciali con un messaggio chiaro, punto di forza dell’istituto “Sacco” di Sant’Arsenio: “la diversità in ogni sua forma rappresenta un’occasione di arricchimento, poiché aggiunge grande valore alla vita della comunità che l’abbraccia”.