Sant’Arsenio: al via progetti formativi e culturali per lo sviluppo economico del territorio, ecco le novità

E’ stato sottoscritto un protocollo di intesa tra il Comune di Sant’Arsenio, la Fondazione Saccone e l’impresa Virvelle Società Benefit Srl. Scopo del protocollo è quello di realizzare progetti formativi e culturali, finalizzati allo sviluppo socio-economico del territorio e alla promozione e valorizzazione delle risorse del territorio.

Le finalità

Gli obiettivi del protocollo d’intesa saranno illustrati nel corso di una conferenza stampa indetta per lunedì 26 Febbraio 2024 alle ore 10.30 nell’Aula Consiliare del Comune di Sant’Arsenio, alla presenza del sindaco di Sant’Arsenio, Donato Pica e di Giorgio Scala, Presidente Fondazione Saccone e Mario Vitolo, Managing Director Virvelle.

Nello specifico gli obiettivi concordati nel protocollo d’intesa tra il Comune di Sant’Artenio, Virvelle e la Fondazione Saccone, finalizzati alla crescita del capitale umano e allo sviluppo socio economico del territorio di riferimento, il team dell’Area Engage di Virvelle impegnato da un lato ad accompagnare i giovani nello sviluppo del proprio talento, aiutandoli a costruire una professionalità, in linea con i cambiamenti di contesto e dall’altro a collaborare con le aziende che puntano al miglioramento della performance, investendo sulla qualità e le competenze delle risorse umane, è disponibile a fornire il suo contribuito per la realizzazione di specifiche attività di orientamento, formazione ed accompagnamento lavorativo, rivolte ai cittadini del territorio.

I principali focus

Il team di Virvelle Engage considera la “persona” come centro di un processo integrato, pertanto, per il raggiungimento delle finalità prefissate, mira a mobilitare le energie, gli strumenti in suo possesso, per garantire obiettivi di miglioramento personalizzati e per generare nelle risorse un investimento consapevole nel proprio sviluppo, utile ai fini di un rinserimento lavorativo. A tal proposito, il Team Virvelle Engage si impegnerà ad organizzare in situ con cadenza periodica:

Sportelli di orientamento specialistico destinati a tutte le fasce della popolazione, tra i 18 e i 50 anni, all’attuazione del programma GOL. Durante tali incontri sarà possibile: approfondire la conoscenza e le skills della risorsa, attraverso colloqui di orientamento e con l’elaborazione del bilancio di competenze; fornire supporto per la redazione del Curriculum Vitae o revisione del CV ai fini di un rinserimento nel mercato del lavoro.

Costruire ad hoc un percorso formativo per lo sviluppo e valorizzazione delle potenzialità del singolo, tenendo in considerazione il profilo emerso attraverso la mappatura delle competenze e le aspettative condivise. Accompagnare la risorsa nell’individuazione di un contesto aziendale presso cui istaurare un rapporto di lavoro continuativo. Attivazione di tirocini extracurriculari finanziati (Programma GOL).