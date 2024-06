Sant’Angelo a Fasanella: niente iniziative per il 2 giugno, ci pensa la minoranza

“Se oggi la sovranità appartiene al popolo, è perché il 2 giugno del 1946 gli italiani decisero di votare per la Repubblica, cambiando il corso degli eventi. Per questo siamo grati ai nostri predecessori e oggi, a nome di tutto il Gruppo Politico Impegno Comune, abbiamo riposto un simbolico mazzo di fiori presso il Monumento dei Caduti, per onorare la memoria di chi si è immolato per le nostre libertà”. Così il gruppo di minoranza di Sant’Angelo a Fasanella.

Gli esponenti di Impegno Comune si mostrano polemici per la scelta dell’amministrazione comunale di non promuovere iniziative in questa giornata: “Per una comunità piccola come la nostra la celebrazione di eventi significativi come quello di oggi risulta fondamentale e funzionale per l’aggregazione, l’inclusione e l’unità di cui, oggi più che mai, abbiamo bisogno. Ma, a quanto pare, questo non e’ interesse di tutti”.

“Se non ci fosse stata la Repubblica, non ci sarebbe stata democrazia. E senza democrazia, non avrebbe luogo la libertà”, concludono.