Sant’Angelo a Fasanella: inaugura il Centro Polifunzionale con la Scuola Media

Sant’Angelo a Fasanella si prepara a vivere un momento di svolta per il proprio tessuto sociale e formativo. Martedì 15 settembre, alle ore 10:30, verrà ufficialmente inaugurato il nuovo Centro Polifunzionale cittadino, una struttura destinata ad accogliere la nuova sede della Scuola Secondaria di primo grado. L’opera rappresenta il coronamento di un percorso amministrativo complesso, finalizzato a garantire la presenza dei servizi educativi fondamentali sul territorio comunale e a contrastare il fenomeno dello spopolamento delle aree interne del Cilento e Alburni.

Il recupero dell’opera e il salvataggio dei fondi pubblici

Il completamento del Centro Polifunzionale segna il raggiungimento di un traguardo strategico per la comunità locale. L’iter di realizzazione dell’infrastruttura ha richiesto un intervento coordinato da parte della compagine amministrativa per superare criticità burocratiche e operative che rischiavano di compromettere l’intero progetto.

Il ripristino dell’istituto scolastico garantisce continuità didattica ai giovani del territorio direttamente nel proprio comune di residenza, evitando trasferimenti verso i centri limitrofi. L’amministrazione comunale ha evidenziato la portata del lavoro svolto per sbloccare l’infrastruttura: “Un’opera che, quando ci siamo insediati, rischiava concretamente di non essere portata a termine, con la conseguente perdita del finanziamento. Grazie al grande lavoro svolto dall’Amministrazione e, in particolare, alla professionalità e alla straordinaria dedizione dell’Ufficio Tecnico Comunale, guidato dall’Ing. Giuseppe Lembo, siamo riusciti a recuperare una situazione complessa, salvaguardare il finanziamento e portare a compimento un progetto che oggi sta diventando realtà”.

Il programma della giornata e il convegno sulla legalità

La cerimonia di inaugurazione si articolerà in due momenti principali nella mattinata di martedì 15 settembre:

Ore 10:30 : Taglio del nastro e presentazione ufficiale del Centro Polifunzionale e dei nuovi locali destinati alla Scuola Secondaria di primo grado.

: Taglio del nastro e presentazione ufficiale del Centro Polifunzionale e dei nuovi locali destinati alla Scuola Secondaria di primo grado. Ore 11:00: Convegno istituzionale dedicato al tema della legalità, alla presenza di rappresentanti delle istituzioni regionali e locali.

L’integrazione tra la funzione didattica e la dimensione polifunzionale dell’edificio mira a trasformare la struttura in un punto di riferimento culturale e sociale. “Restituire la scuola al nostro paese significa infatti restituire centralità alla comunità, rafforzare i servizi e creare nuove occasioni di crescita”, sottolineano dal Comune, rivolgendo un invito aperto alla cittadinanza per la condivisione pubblica dell’evento.