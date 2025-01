Sant’Angelo a Fasanella, elezioni amministrative: attesa per i nomi dei candidati

Mancano pochi mesi alla primavera, quando si voterà per le elezioni amministrative 2025, e ancora non trapela nessuna informazione da Sant’Angelo a Fasanella sul nome dei possibili candidati.

Comune commissariato

Il Comune alburnino è commissariato dal dott. Francesco Prencipe dallo scorso mese di luglio quando, diversi consiglieri, sfiduciarono il sindaco, Gaspare Salamone. All’ente era stato bocciato il piano di rientro pluriennale proposto alla Corte dei Conti e della durata di dieci anni e l’ente, dinanzi a tale sentenza, rinunciò a presentare ricorso e fu inizialmente commissariato solo per il bilancio. Una situazione che precipitò in poco tempo e che culminò con le dimissioni dei consiglieri. Salamone, dal suo canto, aveva sempre precisato che la situazione debitoria era stata eredita dal passato trovando, però, la minoranza contrariata rispetto alla gestione economica dell’ente.

Fermento politico

A pochi mesi dal ritorno alle urne, dunque, non si sa se i consiglieri di maggioranza che sancirono, con la loro sfiducia, la fine dell’amministrazione Salamone ricomporranno una loro lista, se il gruppo di minoranza “Impegno Comune” guidato da Pietro Cappelli durante le ultime amministrative, vorrà riproporsi alla guida del paese e se Salamone è intenzionato a rimettere insieme il suo gruppo per ritornare ad essere il primo cittadino di Sant’Angelo a Fasanella. Tante supposizioni e poche indiscrezioni, in pratica, ma di certo le prossime settimane saranno fondamentali per l’organizzazione delle liste.