Santa Marina: Presentata Interrogazione Parlamentare per l’autonomia scolastica

Presentata dall’onorevole Francesco Maria Rubano un’interrogazione parlamentare per l’autonomia scolastica dell’istituto comprensivo Santa Marina-Policastro.

“È assurdo che dopo una chiara sentenza del TAR si perda tutto questo tempo – Ha dichiarato il sindaco di Santa Marina Giovanni Fortunato – Ringrazio l’on. Francesco Maria Rubano per essersi interessato alla vicenda e per aver chiesto un’interrogazione parlamentare. Mi auguro che ora, nell’interesse e per la tutela dei cittadini del comune, si attivi immediatamente ogni azione per garantire all’Istituto comprensivo di Santa Marina – Policastro l’autonomia riconosciuta”

L’interrogazione

presentata dall’On. FRANCESCO MARIA RUBANO

Al Ministro dell’Istruzione e del merito – Per sapere – premesso che:

con deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. 816/2023 veniva disposto l’ accorpamento dell’Istituto Comprensivo di Santa Marina (Sa) all’Istituto Comprensivo di Sapri (Sa); il T.A.R. Campania, Napoli, Sezione Quarta, con sentenza n. 4558/2024, resa su ricorso proposto dal Comune di Santa Marina (Sa), ha annullato la predetta deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. 816/2023, nella parte in cui aveva disposto l’accorpamento dell’Istituto Comprensivo di Santa Marina (Sa) all’Istituto Comprensivo di Sapri (Sa); tale sentenza è esecutiva ed ha una portata autoapplicativa, nel senso che per effetto della stessa, senza necessità di alcun ulteriore atto, è stata ipso iure ripristinata l’autonomia dell’Istituto Comprensivo di Santa Marina (Sa); conseguentemente, l’Ufficio Scolastico Regionale della Campania, in esecuzione della ridetta sentenza, avrebbe dovuto immediatamente ripristinare il Codice Meccanografico dell’Istituto Comprensivo di Santa Marina (Sa), onde consentire le iscrizioni per l’a.s. 2024/2025; invece, nonostante le plurime diffide in tal senso inoltrate dal Comune di Santa Marina, l’Ufficio Scolastico Regionale della Campania non ha ancora provveduto al ripristino del Codice Meccanografico dell’Istituto Comprensivo di Santa Marina (Sa); è di una gravita inaudita come un’Amministrazione statale non dia esecuzione ad una sentenza munita di esecutività:- se e quali misure, per quanto di competenza, intenda adottare nei confronti dell’Ufficio Scolastico Regionale della Campania, quale articolazione del Ministero dell’istruzione e del Merito e dei Dirigenti coinvolti nella vicenda descritta in premessa, al fine di consentire una tempestiva ripresa delle attività didattiche dell’a.s. 2024-2025.