Santa Marina, famiglia di cinghiali invade la strada: ferito un 63enne del posto

Percorrere la strada che da Santa Marina capoluogo conduce alla frazione costiera di Policastro Bussentino: 63enne del posto, Giovanni La Neve, viene travolto da una famiglia di cinghiali. Lo spiacevole episodio è avvenuto nella tarda serata di ieri, intorno alle 23. L’uomo si trovava in sella al suo scooter quando improvvisamente una famiglia di cinghiali ha attraverso la carreggiata, in località Poria.

Il 63enne, nonostante abbia tentato in tutti i modi di evitarli, ha impattato uno degli ungulati che si è incastrato sotto la ruota anteriore del ciclomotore. Un impatto violento che ha provocato la caduta rovinosa dell’uomo sull’asfalto con diverse conseguenze. La Neve infatti ha riportato la rottura dell’omero, costole doloranti e ematomi e profonde escoriazioni al ginocchio sinistro.

Motivo per il quale si è reso necessario il trasferimento presso l’ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania dove si sottoporrà alle dovute cure del caso che, considerate le diverse ferite, saranno alquanto lunghe. Intanto la questione dei cinghiali e della loro presenza massiccia sul territorio non si placa. Aumentano sempre si più gli incidenti a causa della loro invasione lungo le strade e le principali arterie di collegamento. Una questione annosa per la quale ancora non è stata trovata alcuna soluzione.