Santa Marina: effettuato l’esame autoptico sulla salma di Rocco De Biase, proseguono le indagini

È stato effettuato questa mattina presso l’ospedale “Immacolata” di Sapri l’esame autoptico sulla salma di Rocco De Biase, il 58enne di San Marina, colpito da un proiettile nel corso di una battuta di caccia. Una tragedia accaduta lo scorso sabato 14 Dicembre tra i boschi di Santa Marina, più precisamente in località Santa Barbara.

La ricostruzione

La vittima aveva deciso di partecipare, insieme ad altri amici ad una battuta di caccia a tordi. Ma qualcosa pare non sia andata per il verso giusto. Rocco De Biase infatti è stato raggiunto improvvisamente da un colpo partito da fucile di un altro cacciatore, un 44enne sempre di Santa Marina, che partecipava alla stessa battuta di caccia. Un colpo che non ha lasciato scampo al 58enne che sembra sia morto sul colpo. Ma sarà solo l’autopsia, i cui risultati saranno resi disponibili tra 30 giorni, a stabile cosa realmente è accaduto a Rocco De Biase nelle ultime ore di vita.

Indagini in corso

Intanto proseguono le indagini anche da parte dei Carabinieri della Stazione di Vibonati, guidati dal Maresciallo Francesco Barile. Nei giorni scorsi necessario è stati infatti un altro sopralluogo, nell’area dove si è consumata la tragedia, da parte degli uomini dell’Arma e di corpo specializzati per ricostruire l’esatta dinamica di quanto avvenuto. Una terribile vicenda che ha sconvolto non solo il paese di Santa Marina, dove Rocco De Biase era molto conosciuto, ma l’intero comprensorio.