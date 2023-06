Policastro, ecco aree sosta e tariffe per l’estate

Il Comune di Santa Marina, guidato dal sindaco Giovanni Fortunato, ha istituto anche per la stagione estiva 2023 (01 giugno / 30 settembre) i parcheggi a pagamento in particolare per la frazione costiera di Policastro, affollatissima durante i mesi tra giugno e settembre.

Approvato il piano parcheggi

È intenzione dell’ Amministrazione Comunale istituire, anche per la stagione estiva 2023, il servizio dei parcheggi a pagamento, con un sistema di pagamento online e/o del “gratta&sosta”, al fine di garantire una migliore regolamentazione del traffico e gestione delle soste nei periodi di maggior afflusso turistico.

Già nelle precedenti stagioni estive, si è potuto verificare il buon esito, in termini di maggior affluenza di turisti, del rilascio degli abbonamenti per i residenti e/o proprietari di abitazioni nei comuni confinanti al Comune di Santa Marina. Il Comune ha inoltre previsto di disporre di un numero massimo di 50 abbonamenti stagionali da fornire, gratuitamente, alle forze dell’ordine (carabinieri, polizia, finanza ed altri corpi civili e militari) che ne fanno richiesta per ragioni inerenti il proprio ufficio, nonché alle altre autorità civili, militari, ecclesiastiche e politiche.

Ecco tariffe e fasce orarie

La sosta a pagamento e la relativa durata giornaliera sarà regolamentata con ordinanza dell’Area Vigilanza nell’ambito dell’arco orario compreso tra le ore 00.00 e le ore 24.00.

La tariffazione è così determinata:

a) € 1,00 per un’ora o frazione di ora;

b) € 5,00 parcheggio giornaliero su tutto il territorio comunale (dalle ore 7.00 alle ore 24.00);

c) € 2,00 parcheggio notturno dalle ore 22.00 alle ore 07.00;

d) in via Duomo (parcheggi adiacenti Delegazione Comunale, dalle ore 00.00 alle 20.00 istituzione disco orario, successivamente nella fascia oraria 20.00-24.00 €1,00 per un’ora o frazione;

e) € 20,00 per abbonamento stagionale dei cittadini nati e/o residenti nel Comune diSanta Marina;

f) € 20,00 per abbonamento stagionale iscritti all’ A.I.R.E. del Comune di SantaMarina

g) € 50,00 per abbonamento stagionale dei proprietari di abitazioni site nel territorio Comunale, dei pendolari che lavorano nel territorio Comunale e degli intestatari di concessione posto ormeggio nel Porto di Policastro;

h) € 20,00 per abbonamenti settimanali.