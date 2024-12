Santa Marina, comunità in lutto per la morte di Rocco De Biase

È sconvolta la comunità di Santa Marina, dopo l’incidente avvenuto ieri pomeriggio. Rocco De Biase, 58 anni, è morto dopo essere stato colpito accidentalmente da un proiettile esploso dal fucile di un suo compagno di caccia.

Una battuta di caccia che si trasforma in tragedia

La tragedia si è consumata durante una battuta di caccia a tordi. Mentre era in compagnia di altri cacciatori, De Biase è stato colpito mortalmente da un colpo partito accidentalmente dal fucile di un 44enne. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi, per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

Indagini in corso

I Carabinieri, intervenuti sul posto, hanno avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Al momento, sembra che si sia trattato di un tragico incidente, ma saranno le indagini a confermare questa prima ricostruzione. Il 44enne è stato deferito a piede libero per omicidio colposo.

Lutto a Santa Marina

La notizia della morte di Rocco De Biase ha sconvolto l’intera comunità di Santa Marina. L’uomo, molto conosciuto e stimato, era tornato nel suo paese d’origine per trascorrere le festività natalizie.