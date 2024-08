L’anno scolastico 2024/2025 è alle porte, a breve riprenderanno le lezioni e per l‘Istituto di Santa Marina- Policastro ancora non si è data attuazione alla sentenza del Tar, circa la sua autonomia, sentenza immediatamente esecutiva. Una questione sulla quale più volte è sceso in campo il Sindaco di Santa Marina, Giovanni Fortunato.