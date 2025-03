Santa Maria sconfitto: il Buccino espugna il “Carrano”

È il Buccino Volcei ad aggiudicarsi la sfida del “Carrano” contro la Polisportiva Santa Maria. I giallorossi escono sconfitti per un gol nei minuti iniziali da parte di Iasevoli che decide la gara.

La gara

La formazione ospite, infatti, capitalizza alla prima vera occasione offensiva: tap-in vincente all’11’ di Iasevoli. Il numero 11 porta in vantaggio la formazione volceiana dopo l’intervento miracoloso di Volzone sul tiro ravvicinato di Gonella.

La gara si vivacizza: il Buccino sfiora il raddoppio con Titarelli su punizione, mentre dal versante opposto un cross basso di De Cono crea il panico tra i difensori. Copione più o meno simile al 21’ quando Liguoro la rimette al centro, dopo il cross di De Cono, ma non c’è nessuno pronto a colpire verso la porta. Gara animata, toni agonistici elevati e Buccino che si rivede al 29’ con la mattonella di Guatieri dal limite sinistro salvata in angolo da Volzone.

Ribaltamento di fronte con Formisano che trova in verticale l’inserimento di De Cono, decisivo l’intervento a salvare in angolo di Palladino. Nel finale, si rivede la squadra ospite con Iasevoli, che sbaglia il tocco ravvicinato.

Mister De Felice prova a dare maggiore vivacità nel secondo tempo inserendo subito Chkour e la prima occasione è dei giallorossi con Santoro, che si libera bene in area senza però trovare con il destro la porta. Non è preciso su calcio piazzato da buona posizione Formisano. Pallino del gioco in mano ai giallorossi che si scontrano però con la fisicità dei difensori volceiani.

De Felice inserisce anche il brasiliano Ribeiro per dare più peso all’attacco, mentre Graziani risponde inserendo forze fresche a centrocampo e in attacco per allentare la pressione. E’ proprio Ribeiro a sfiorare il pari al 40’: riceve un cross da De Cono, protegge bene e calcia centrale tra le braccia di Palladino. Lo stesso 94 tenta su punizione, senza successo, di battere il portiere ospite. In pieno recupero è Ciornei con una girata aerea a sfiorare il pareggio. Il risultato non cambia. Santa Maria ko tra le mura amiche.

Il tabellino

Polisportiva Santa Maria Cilento (3-4-2-1): Volzone; Romanelli (35’ st Maiese), Bisceglia, Cuomo (43’ st Ciornei); De Cono (43’ st Salzano), Strianese (22’ st Ribeiro), D’Auria, Liguoro (1’ st Chkour); Santoro, Formisano; Navarrete. A disp.: Lettieri, Ventura, Siciliano, Lembo. All.: De Felice.

Buccino (4-3-3): Palladino; Balzano, Della Casa, Pierce, Acka; Linares (27’ st Lammardo), Titarelli (43’ st Grande), Iasevoli (14’ st Vaticinio); Gonella, Hefiane (31’ st Vita), Guatieri (14’ st De Vasconcelos). A disp.: Pellecchia, Ciccone, Cocozza La Ragione. All.: Graziani.

Arbitro: Davide Scalvi di Lodi (Giugno-Orazio)

Marcatori: 11’ pt Iasevoli (B)

Espulsi: –

Ammoniti: Bisceglia (SM), Strianese (SM), Iasevoli (B), Linares (B), Balzano (B), D’Auria (SM), Pierce (B), Chkour (SM), Palladino (B)

Note: angoli 3-4. Recupero: 1’ pt e 7’ st.