Santa Maria, manita contro il Cervinara

La Polisportiva Santa Maria archivia senza problemi la trasferta di Cervinara contro un Audax in difficoltà societaria e che scende in campo nel campionato d’Eccellenza con i giovani della sua Juniores. Il risultato finale è di 0-5 per la compagine giallorossa grazie alle doppiette di Lebro e Di Giacomo e al timbro di Salzano.

La cronaca

La gara racconta un monologo da parte dei cilentani. Sin dalle prime battute il Santa Maria chiude gli avversari nella propria metà campo e flirta più volte con il gol. Lebro ci prova dalla distanza con un tiro dal limite che viene deviato in angolo. Ciornei, invece, non trova la deviazione vincente dopo una mischia caotica in area di rigore.

Al 14′ c’è il vantaggio. Inserimento perfetto di Lebro che resta freddo e sblocca la gara battendo Mauro tra i pali. Il giovane talento giallorosso è in gran forma e trova anche la rete del raddoppio al 19′: ottima triangolazione sulla fascia di sinistra e ancora Lebro non perdona con una conclusione perfetta. Neanche un minuto dopo c’è gioia anche per Di Giacomo. Il numero 9 di De Felice finalizza alla grande un buon recupero palla ritrovando la via del gol.

Nei minuti finali della prima frazione Salzano sfiora per due volte il poker. Prima si coordina per una splendida rovesciata che viene arginata in due tempi da Mauro poi, su assist di Di Giacomo, fallisce sotto porta una buona occasione.

Il secondo tempo riparte proprio da un Salzano protagonista. Il numero 77 ospite si libera bene e dal limite lascia partire un tiro che trova i guanti dell’estremo difensore di casa. Poco dopo è Lopetrone a cestinare la chances del poker sugli sviluppi di calcio d’angolo. La sfida a distanza tra Salzano e Mauro continua, con l’attaccante del Santa Maria che viene fermato in uscita. Sono davvero tante le palle gol create dai cilentani. Di Giacomo sciupa davanti al portiere che risponde ottimamente con i piedi, poi Formisano si accentra e calcia dai 20 metri senza creare particolari pericoli. Lo 0-4 arriva al 14′. Di Giacomo approfitta dell’assist di Chkour e deposita il pallone in rete. I giallorossi non si fermano. Liguoro trova l’esterno della rete, mentre Salzano con un diagonale al bacio sigla la manita del Santa Maria. Al 33′ c’è tempo anche per Messano, il primo 2009 ad esordire nel campionato d’Eccellenza. A mettere la parola fine sul match è un tentativo di Navarrete che viene, però, arginato dal solito Mauro

Il Tabellino

Audax Cervinara (4-4-2): Mauro (36’ st Montaldo); Attili, Gargiulo, Giglio, Campana; Starace (27’ st Lengua), Ruggiero (1’ st Clemente), Taddeo (1’ st Cecere), Covino (16’ st Casale); Crisci, Miele. A disp.: Petrone, Taddeo, Monetti, Iuliano. All.: Falzarano.

Polisportiva Santa Maria Cilento (3-4-2-1): Volzone; Lembo G., Bisceglia (16’ st Ventura), Ciornei; Chkour, Siciliano (33’ st Messano), Lopetrone (30’ st De Simone), Formisano (20’ st Liguoro); Salzano, Lebro; Di Giacomo (23’ st Di Giacomo). A disp.: Lettieri, Cuomo, De Cono, Lembo V.. All.: De Felice.

Arbitro: Pierpaolo Picaro di Nocera Inferiore (Rotondo-Martino)

Marcatori: 14’ e 19’ pt Lebro (SM), 20’ pt e 14’ st Di Giacomo (SM), 27’ st Salzano (SM)

Espulsi: –

Ammoniti: Crisci (C)

Note: 1-11 angoli. Recupero: 5’st