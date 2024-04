Santa Maria, il derby campano con l’Angri finisce a reti bianche

La Polisportiva Santa Maria Cilento pareggia per 0-0 nel match della 30esima giornata di Serie D contro l’Angri. Una gara molto equilibrata che non ha visto prevalere nessuna delle due formazioni.

Primo tempo

Il primo tiro nello specchio della porta è di Kljajic, centrale e comoda la presa di Spina tra i pali. Al 20′ episodio decisivo del match: l’Angri conquista un calcio di rigore per un tocco di mani di Maiese. Dal dischetto Longo fallisce sparando alto e graziando i giallorossi.

Poco più tardi grande intervento di Spina che smanaccia in corner sul colpo di testa ravvicinato ancora di Longo. I cilentani si rendono pericolosi con una punizione insidiosa di Di Fiore che viene bloccata da Palladino. Gli ultimi minuti del primo tempo sono di prevalenza giallorossa. Diverse le conclusioni dalla distanza tentate dalla squadra di Esposito. Ventura soprattutto prova a sbloccare il match, ma la sua conclusione termina sul fondo.

Secondo tempo

Nella ripresa ancora il giovane centrocampista giallorosso tenta di fare male alla compagine avversaria, ma il suo tiro viene bloccato dall’estremo difensore di casa. Al 25′, palla gol per l’Angri con Ascione che scappa via sulla fascia: il suo diagonale esce di un soffio a lato. Il Santa Maria tornano a battere un colpo con Catalano che si accentra e calcia. Il suo tentativo, però, finisce alto sopra la traversa. Occasione anche per Ferrante, ma il giocatore del Santa Maria non riesce a dare la giusta precisione al suo tiro. Al 37′ il Santa Maria si salva dopo un collo esterno di Palmieri che termina sul palo esterno. L’ultimo tentativo è di marca ospite con Catalano che impegna Palladino agli straordinari.

Il Tabellino

Angri (4-3-3): Palladino; Kljajic, Mane, Allegra, Picascia; Sabatino (8’ st Rosolino), Fabiano (37’ st Herrera), Poziello (45’ st Iadaresta); Mansour (15’ st Palmieri), Longo, Ascione. A disp.: Scarpato, Costanzo, Acampora, Mettivier, Di Mauro. All.: Liquidato.

Polisportiva Santa Maria Cilento (3-4-3): Spina; Cocino, Campanella, Brugaletta; Maiese (23’ st D’Auria), Coulibaly, Ventura (9’ st Borgia), Nunziante (29’ st Bonfini); Di Fiore (20’ st Ferrante), Gaeta (36’ st Lebro), Catalano. A disp.: Cannizzaro, Della Corte, Szymanski, Salzano. All.: Esposito.

Arbitro: Davide Galiffi di Alghero (Mallimaci-Gigliotti)

Note: ammoniti Di Fiore (SM), Fabiano (A), Picascia (A), Ventura (SM), Borgia (SM), Coulibaly (SM). Angoli: 5-2. Recupero: 2’ pt e 5’st.