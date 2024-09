Santa Maria, ecco la prima gioia: battuto il Castel San Giorgio fuori casa

Prima vittoria stagionale per la Polisportiva Santa Maria Cilento che espugna il “Sessa” di Castel San Giorgio battendo i rossoblu per 0-2.

Il match

I cilentani si fanno vedere con un tiro da fuori di Lopetrone smanacciato in angolo da Bisogno. Sugli sviluppi del corner grande chance per Vatiero che sbaglia da due passi. Risponde Bove da fuori arra, ma senza impensierire Volzone. Sblocca al 17’ la gara il Santa Maria con una incursione di De Angelis che con un perfetto diagonale supera il portiere locale (0-1).

Lopetrone legittima il vantaggio provandoci su calcio di punizione. Azione di caparbietà dei locali: Cordato alza troppo la mira da buona posizione. Poi, ci prova anche Longo, alzando troppo la mira.

Nel finale, i rossoblu restano in inferiorità numerica per una doppia ammonizione di Maio nel giro di un minuto. Nella ripresa, botta e risposta tra Siciliano e Santoro, ma senza successo.

La squadra di Quintiero trova il raddoppio con Sabatino: prima spreca, poi mantiene il possesso e sfonda letteralmente la porta (0-2). Potrebbe calare anche il tris il Santa Maria, con Di Giacomo che spreca clamorosamente. I rossoblu hanno una buona opportunità con l’ex Bozzaotre che spara alto da buona posizione. Anche De Cono potrebbe segnare dalla parte opposta: eccesso di altruismo in area piccola e l’occasione svanisce. Al 29’ ancora un’espulsione per i locali: paga dazio Bonfini che alza troppo il braccio su Di Giacomo. Infine, rosso per proteste anche per Padovano.

Nel finale, chance su palla inattiva anche per De Angelis, ma il parziale non muta con le due squadre che si ritroveranno mercoledì per l’andata di Coppa Italia (stesso stadio, stesso orario).

Il Tabellino

Raossoblu Castel San Giorgio (3-5-2): Bisogno; Senatore, Bonfini, Maresca (6’ st Boccia); Padovano, Bove (18’ st Pastore), Maio, Catalano (15’ st Accarino), Cordato; Pescicolo (6’ st Caliendo), Longo (19’ st Bozzaotre). A disp.: Stanco, Cimmino, Ruocco, Senatore. All.:Fiume

Polisportiva Santa Maria Cilento (4-3-3): Volzone; De Cono (37’ st Ciornei), Bisceglia, Cuomo, De Angelis; Strianese, Lopetrone, Siciliano; Sabatino (45’ st Di Mauro), Di Giacomo (37’ st Modano), Vatiero (30’ pt D’Auria). A disp.: Ragone, Navarrete, De Mattia, Santoro, Lembo. All.: Quintiero.

Arbitro: Stefano Bogo di Oristano (Orazio-D’Afiero)

Reti: 17’ pt De Angelis (SM), 12’ st Sabatino (SM)

Note: Espulsi al 44’ pt Maio (CSG) per doppia ammonizione, Bonfini (CSG) al 29’ st per gioco scorretto e 32’ st Padovano (CSG) per proteste. Ammoniti Strianese, Cuomo (SM), Maresca, Pastore (CSG). Angoli: 3-2. Recupero: 3’ pt e 2’ st.