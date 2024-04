Santa Maria: domenica sfida al Martina tra le mura amiche del “Carrano”

La Polisportiva Santa Maria Cilento, fanalino di coda del campionato di Serie D – Girone H, questa domenica scenderà in campo al “Carrano” contro il Martina Calcio. Il match si disputerà alle ore 15.30 e servirà un’autentica impresa ai giallorossi per cercare di fermare la seconda forza del campionato.

Il Santa Maria

La squadra di mister Esposito arriva alla sfida con le ultimissime speranze rimaste per raggiungere i playout. Lo scontro salvezza dello scorso weekend contro l’Angri è finito in parità, un punto che non ha cambiato la difficile situazione di classifica dei cilentani. Il Santa Maria spera di ritrovare armi preziose al suo arco. Restano infatti da valutare le condizioni dei due attaccanti Tedesco e Gassama. I giallorossi hanno bisogno di gol per scuotersi e provare a mettere i bastoni tra le ruote ad un lanciato Martina.

Il Martina

La formazione pugliese, dall’altra parte, è distante sette punti dalla capolista Altamura, ma non vuole assolutamente mollare il colpo in questo finale di stagione. I biancoblù vengono da una striscia di 5 risultati utili consecutivi e fuori casa non perdono dal 7 gennaio contro il Manfredonia. Il “Carrano” è pronto, ancora una volta, a for sentire il suo sostegno, ma un ulteriore passo falso della compagine giallorossa potrebbe essere decisivo per decretare il ritorno in Eccellenza dopo ben 4 anni di Serie D.