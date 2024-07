Santa Maria di Castellabate, nel centro cittadino nasce un’opera d’arte dedicata al mare

Durante la tre giorni del Festival del Mare a Santa Maria di Castellabate, il bravissimo artista locale, William Rizzo, ha realizzato un autentico capolavoro.

In Via Landi, in pieno centro cittadino, è infatti nato un nuovo spazio dedicato alle specie che abitano il nostro mare cristallino con un murales mozzafiato.

Dalla triglia rossa di Licosa, alle alici, fino alla tartaruga Caretta caretta. Un modo innovativo di raccontare la biodiversità marina di Castellabate. Tanti i colori e le sfumature usate che hanno dato vita a disegni davvero coinvolgenti e da ammirare