Santa Maria di Castellabate, incidente sul lungomare: un ferito

Nel pomeriggio di oggi, a Santa Maria di Castellabate, nei pressi di Via dei Cantieri Navali, si è registrato un incidente tra un automobile, una Giulietta bianca, e un motorino. Ad avere la peggio è stato il centauro che, dopo l’impatto, è scivolato per diversi metri sul manto stradale.

I soccorsi

Sul posto sono prontamente intervenute due pattuglie della Polizia Municipale, agli ordini del Comandante Maladrino, e un’ambulanza del 118 che ha trasportato il centauro all’Ospedale San Luca di Vallo della Lucania.

Per lui qualche ferita, ma le sue condizioni non preoccupano. Si indaga per cercare di capire l’esatta dinamica che ha portato al sinistro in una zona molto trafficata vista la vicinanza alle spiagge di Castellabate