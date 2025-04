Santa Maria, cresce l’attesa per il derby con l’Agropoli: striscioni dei tifosi in paese

Agropoli e Polisportiva Santa Maria si giocano una fetta importante di stagione. Dopo lo stop di due settimane, il campionato d’Eccellenza torna a fare capolino domenica 27 aprile e il derby del “Guariglia” tra delfini e giallorossi, in programma alle 16.30, si preannuncia infuocato. In palio c’è la salvezza e anche i tifosi di entrambe le squadre vogliono far sentire il loro calore

Gli striscioni

Questa mattina, a Santa Maria di Castellabate, sono comparsi diversi striscioni da parte del tifo organizzato giallorosso per caricare la squadra e spingere gli affezionati ai colori della Polisportiva Santa Maria di raggiungere il teatro della sfida di domenica.

“Tutti ad Agropoli”, il messaggio che è comparso nei pressi del “Campo Carrano”, sul Lungomare Perrotti e a pochi passi dalla centralissima Piazza Lucia.