Sanità, Tommasetti: il Tar dichiara illegittimi i massimali di spesa di De Luca nel settore sanitario

Il Tar Campania ha recentemente emesso due sentenze che hanno imposto alla Regione Campania di rideterminare il “tetto di struttura” da destinare ai circa 700 laboratori di analisi e centri diagnostici accreditati, in base al reale fabbisogno della popolazione regionale.

Questo è stato affermato dal professor Aurelio Tommasetti, consigliere della Lega in Regione Campania, in relazione ad una nota congiunta diffusa da Federbiologi e Confapi Sanità riguardante l’accoglimento del ricorso presentato da un laboratorio di patologia clinica.

Il provvedimento

Il Tar Campania ha infatti respinto la modalità di calcolo dei tetti di spesa mensili attribuiti dalla Regione Campania e ha annullato il budget attribuito in applicazione dei provvedimenti delle delibere n. 599 del 2021 e n. 215 del 2022, a causa di una insufficiente istruttoria necessaria per un corretto calcolo del vincolo di spesa a cui devono attenersi le strutture ricorrenti.

Il consigliere regionale Tommasetti ha quindi esortato la Regione Campania a dare esecuzione alla sentenza del Tar e ha criticato il governatore De Luca per concentrarsi troppo sulle vicende interne al suo partito, legate alla possibilità di un terzo mandato, e non sulla salute dei cittadini campani.

Le accuse

Il mese scorso, De Luca aveva accusato il governo Meloni di voler smantellare la sanità pubblica, promettendo che i mesi di febbraio e marzo 2023 sarebbero stati decisivi per stabilizzare la sanità campana. Tuttavia, secondo Tommasetti, De Luca ha negato il diritto alla salute ai campani, riducendo il budget mensile dei centri accreditati e diminuendo le prestazioni erogabili, costringendo i cittadini a pagare le cure private.

In conclusione, il Tar Campania ha chiesto alla Regione Campania di rideterminare i tetti di spesa mensili per i laboratori di analisi e centri diagnostici accreditati in base al reale fabbisogno della popolazione regionale, e il consigliere regionale Tommasetti ha esortato la Regione a dare esecuzione alla sentenza del Tar e a concentrarsi sulla salute dei cittadini campani.