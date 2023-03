Sanità, ospedali al collasso: convocato un incontro

Il Presidente del Comitato per la Salute Pubblica, Rosa Adelizzi, convoca una assemblea pubblica sulla sanità aperta a cittadini, associazioni, sindacati, forze politiche ed ai sindaci di Eboli, Battipaglia e Roccadaspide.

La situazione dell’ospedale di Eboli

La situazione delicata in cui versa il nosocomio ebolitano è ormai agli onori delle cronache. E se il futuro dell’ospedale Maria Santissima Addolorata di Eboli “è a forte rischio a causa dell’indifferenza della dirigenza sanitaria e soprattutto della gestione regionale della sanità”, bisogna necessariamente affrontare la situazione.

“Tutto questo sta comportando accorpamento di servizi, chiusura di reparti, cancellazione o riduzione di livelli assistenziali e di prestazioni. La preoccupazione degli utenti non sembra interessare molto una parte della politica ed è giunto il momento giusto affinché i cittadini scendano in campo ed assumano iniziative capaci di dare risposte alle comunità ed a quanti hanno bisogno di cure ed assistenza”, dichiara la Adelizzi, sempre in prima linea per la sanità.

“Per questi motivi – dice la Adelizzi – abbiamo voluto convocare una sorta di stati generali degli utenti ospedalieri e della sanità pubblica, in cui cittadini, forze politiche, sindacati, associazioni ed i sindaci di Eboli, Battipaglia e Roccadaspide abbiano la possibilità di confrontarsi e trovare identità di lotta per obiettivi condivisi”.

L’appuntamento è per la grande assemblea pubblica che il Comitato per la Salute Pubblica ha indetto per sabato 25 marzo, alle ore 17,30, presso la Sala Ritz in via Giovanni Amendola ad Eboli.