Sanità in Campania, i servizi della Farmacia integrati sull’app Sinfonia

La sanità di prossimità in Campania compie un decisivo passo in avanti grazie all’integrazione dei servizi territoriali all’interno delle piattaforme digitali della Regione. Da oggi le prestazioni della Farmacia dei Servizi sono accessibili direttamente tramite l’applicazione mobile Sinfonia Salute e sul Portale Salute del Cittadino, offrendo agli utenti un canale unificato e immediato per gestire prevenzione, monitoraggio cardiologico e screening oncologici. L’iniziativa punta a ridurre i tempi di attesa e a consolidare il ruolo delle farmacie accreditate come primo presidio sanitario a supporto della rete ospedaliera e ambulatoriale.

Prestazioni di prima istanza e screening offerti sul territorio

Nelle farmacie campane che aderiscono al progetto è possibile fruire di un’ampia gamma di esami diagnostici ed esami di prevenzione primaria. Previa prescrizione del medico di medicina generale o dello specialista, i cittadini possono effettuare direttamente in sede:

Elettrocardiogramma (ECG) per il controllo dell’attività cardiaca;

per il controllo dell’attività cardiaca; Holter cardiaco e Holter pressorio per il monitoraggio continuo nell’arco delle 24 o 48 ore;

per il monitoraggio continuo nell’arco delle 24 o 48 ore; Somministrazione di vaccini previsti dai piani di prevenzione regionale;

previsti dai piani di prevenzione regionale; Adesione agli screening oncologici, inclusa la prenotazione di mammografie, Pap Test e Test HPV, oltre al ritiro dei kit dedicati alla diagnosi precoce del tumore del colon-retto.

L’estensione di queste attività trasforma la rete delle farmacie campane in un nodo strategico di assistenza continuativa, evitando ai pazienti inutili spostamenti verso le strutture centralizzate.

Le nuove funzionalità digitali dell’applicazione Sinfonia Salute

L’aggiornamento dell’infrastruttura tecnologica porta direttamente sullo smartphone degli utenti strumenti avanzati per la gestione dei dati sanitari personali. Attraverso l’app Sinfonia Salute e l’area riservata del Portale Salute del Cittadino è ora possibile:

Consultare e scaricare i referti delle analisi e degli esami strumentali eseguiti presso le farmacie;

delle analisi e degli esami strumentali eseguiti presso le farmacie; Archiviare e visualizzare lo storico di tutte le prestazioni effettuate nel tempo;

di tutte le prestazioni effettuate nel tempo; Attivare notifiche push per ricevere avvisi in tempo reale non appena i risultati sono disponibili;

per ricevere avvisi in tempo reale non appena i risultati sono disponibili; Geolocalizzare le farmacie accreditate più vicine, verificando preventivamente quali specifici servizi eroghi ciascuna struttura.

La digitalizzazione dei referti garantisce la massima tracciabilità dei dati clinici, consentendo anche una condivisione tempestiva delle informazioni con il proprio medico curante.

Come accedere alla piattaforma e trovare la farmacia più vicina

Per usufruire di queste nuove funzionalità è sufficiente accedere al Portale Salute del Cittadino tramite le credenziali SPID, CIE o CNS all’indirizzo sinfonia.regione.campania.it, oppure scaricare gratuitamente l’applicazione Sinfonia Salute dagli store digitali per dispositivi iOS e Android. All’interno della sezione dedicata è presente il catalogo completo dei presidi aderenti e il dettaglio aggiornato di tutte le prestazioni prenotabili ed erogabili sul territorio regionale.