Sanità di qualità nel Cilento: il presidente emerito della Corte d’Appello di Milano elogia l’operato del personale dell’ospedale di Vallo della Lucania

Una testimonianza di grande apprezzamento arriva dal giurista Alfonso Marra, presidente emerito della Corte d’Appello di Milano, che ha voluto raccontare la sua esperienza presso l’ospedale San Luca di Vallo della Lucania.

I fatto

Lo scorso 18 novembre, Marra ha riportato la frattura del trocantere del femore a seguito di una caduta accidentale nella sua residenza ad Agropoli. Immediatamente soccorso e trasferito all’ospedale San Luca, è stato sottoposto a un intervento chirurgico il giorno successivo dal dottore Gianfranco Lenza, primario del reparto di Ortopedia e Traumatologia.

La testimonianza

Nel suo racconto, Marra ha descritto con grande soddisfazione l’assistenza ricevuta: “Non ho avvertito alcun dolore né durante l’intervento né nei giorni successivi. Il personale infermieristico si è dimostrato estremamente disponibile e gentile, in un contesto di elevata igiene e organizzazione“. Successivamente, trasferito a Milano per la riabilitazione, il successo dell’intervento è stato confermato da specialisti di alto profilo, tra cui la professoressa Eva Usellini e il professore Massimo Berruto.

Il segretario generale del Nursind provinciale, Biagio Tomasco, ha colto l’occasione per elogiare pubblicamente il lavoro del personale del San Luca. “Il racconto del dottore Marra – ha dichiarato Tomasco – è una prova tangibile dell’eccellenza raggiunta dall’Ospedale San Luca, un presidio che si conferma punto di riferimento per il Cilento e oltre. Il merito va a un’équipe altamente qualificata e motivata, che opera con dedizione e professionalità ogni giorno”.

Tomasco ha voluto dedicare un plauso particolare al primario Gianfranco Lenza: “Il dottore Lenza guida il reparto di Ortopedia e Traumatologia con competenza straordinaria, assicurando ai pazienti interventi di altissima qualità. La sua leadership è un esempio di come l’eccellenza sanitaria possa essere garantita anche in contesti territoriali spesso percepiti come periferici”.