Sanità a Salerno, nuovi medici di emergenza per gli ospedali di Agropoli e Scafati

L’Azienda Sanitaria Locale di Salerno ha formalizzato un intervento per rafforzare i presidi ospedalieri del territorio, aprendo le procedure per l’assunzione a tempo indeterminato di otto dirigenti medici specializzati in Medicina d’Emergenza-Urgenza. Il provvedimento interessa in modo diretto le strutture sanitari di Agropoli e Scafati, nate per far fronte alle criticità di personale che affliggono i servizi d’emergenza locale e per garantire la continuità dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA).

Il vincolo d’impiego per il presidio di Agropoli

Una delle caratteristiche centrali della procedura concorsuale riguarda la clausola di destinazione: le nuove figure professionali saranno assegnate in modo specifico al Pronto Soccorso del presidio ospedaliero di Agropoli. Come specificato nel documento dell’Asl, questo vincolo rappresenta un elemento fondamentale dell’intera selezione e verrà formalizzato direttamente nei contratti individuali di lavoro sottoscritti dai vincitori, garantendo così una stabilità operativa alla struttura.

L’inserimento di queste risorse si colloca all’interno del Piano triennale dei fabbisogni di personale 2024-2026, approvato dall’Azienda sanitaria nell’aprile 2025 e ratificato dalla Giunta Regionale della Campania nel giugno successivo. Il potenziamento delle reti d’emergenza continua a rappresentare un obiettivo prioritario per la gestione sanitaria della provincia.

Investimento finanziario e pubblicazione del bando

Per quanto riguarda la sostenibilità economica dell’operazione, l’Asl ha stimato un impegno finanziario pari a 688 mila euro annui per la copertura degli otto posti messi a concorso, somma che verrà imputata al capitolo di spesa relativo al personale della Dirigenza dell’Area Sanità.

L’avviso pubblico sarà reso noto a breve tramite la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania e, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.