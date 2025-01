San Valentino alle Grotte di Pertosa – Auletta: boom di dichiarazioni d’amore, ecco le iniziative

Un romantico tragitto in barca, in un luogo intimo disegnato dalla natura, avvolto da luci soffuse e l’emozionante spettacolo di un bacio lungo 20.000 anni. Le Grotte di Pertosa-Auletta, con le loro atmosfere uniche, negli ultimi anni sono diventate la meta di tanti innamorati che decidono di dichiarare il proprio amore. Ed è proprio nel week end di San Valentino che si registra il maggior numero di dichiarazioni, organizzate o estemporanee, da parte di visitatori che, incoraggiati dalla penombra e panorami emozionanti, aprono il proprio cuore per promettere un amore eterno.

Una location suggestiva

“E’ un fenomeno nato circa 5 anni fa ed è in costante crescita – conferma Maria Rosaria Carfagna, presidente della Fondazione MIdA, ente che gestisce le Grotte – da quando, nel 2020, la natura ci ha donato “Il Bacio”, una colonna nata dall’unione di una stalattite e una stalagmite che disegnano due volti nell’atto di baciarsi. E’ una scena perfetta che, però, ha avuto bisogno di oltre 20.000 anni per crearsi e che ora durerà per secoli. E’ forse sono proprio la lunga attesa e la sua apparente indissolubilità ad ispirare gli innamorati che la scelgono come sfondo ideale per promettere il proprio amore”.

Le iniziative per San Valentino

Così come la natura condivide la sua bellezza e suggerisce i migliori sentimenti, allo stesso modo la Fondazione Mida ha deciso che il gesto di dichiararsi degli innamorati vada premiato e sia di ispirazione per tanti. Per questo, in occasione del week end di San Valentino, ogni nuova promessa di amore donerà un reingresso omaggio a tutti i visitatori che in quel momento saranno presenti in grotta. L’iniziativa celebrerà l’amore sotto tutte le sue forme: filiale, genitoriale, amicale, romantico, passionale che potranno ugualmente donare ingressi gratuiti scambiandosi una qualsiasi promessa d’affetto. E chissà, magari ritornare in grotta per molti potrà essere l’augurio e l’occasione di celebrare un nuovo amore.