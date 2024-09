San Rufo: una serata di solidarietà e inclusione con una tavolata da 1000 posti al centro del paese

San Rufo, piccolo borgo del Vallo di Diano, ha vissuto una serata da ricordare, con una tavolata straordinariamente affollata che ha unito le famiglie del paese e non solo. L’iniziativa “Aggiungi un posto a tavola” ha accolto quasi mille partecipanti, trasformando il borgo in un unico grande ristorante all’aperto, per sostenere una nobile causa: la raccolta fondi per l’associazione Ascoltami.

L’iniziativa

L’evento è stato reso possibile grazie all’impegno del parroco Don Nicola Coiro, dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Michele Marmo e di un gruppo di volontari instancabili. Sabato sera, una strada del paese è diventata il palcoscenico di una cena solidale, dove sono state servite deliziose pietanze tipiche, accompagnate da un clima di festosa convivialità. Ma non si è parlato solo di cibo; il focus della serata si è spostato su temi di grande significato, come l’inclusione e l’abbattimento delle barriere architettoniche e dei pregiudizi.

Una serata all’insegna della solidarietà

L’evento ha avuto un valore particolare poiché è stato dedicato a Caterina, una bimba speciale che ha conquistato i cuori di tutti, rafforzando il messaggio di amore e solidarietà che ha permeato la serata. L’intero incasso è stato devoluto all’associazione “Ascoltami”, guidata da Giulia Iannuzzi, che da quasi un decennio si dedica ad assistere le famiglie con bambini e bambine che affrontano difficoltà. Le parole di gratitudine espresse dall’associazione riassumono perfettamente lo spirito di questa iniziativa: “Grazie, per aver curato ogni minimo particolare, grazie per aver preparato una cena buonissima.

Grazie a tutto il Comune di San Rufo, al sindaco e a Don Nicola. Grazie a tutti i volontari, che con un grande sorriso e tanta gentilezza hanno preparato e servito tutte le persone. Grazie ai bambini della scuola elementare e alle maestre per aver preparato dei disegni bellissimi. Ma soprattutto grazie, per aver voluto con tutto il cuore questa serata. Siete delle persone speciali”. L’iniziativa “Aggiungi un posto a tavola” non è solo un evento, ma un messaggio chiaro: l’inclusione è possibile e ogni piccolo gesto conta.