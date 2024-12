San Rufo: ultimato l’intervento di ripristino del corpo stradale lungo la SS166 “degli Alburni”

Lungo la strada statale 166 “degli Alburni” Anas ha completato l’intervento di ricostruzione del corpo stradale franato al km 54,200 e del muro di sottoscarpa sottostante la tratta stradale, per un investimento complessivo di oltre 2 milioni di euro.

I lavori

L’ultimazione delle attività ha permesso di rimuovere il senso unico alternato e la limitazione per i mezzi pesanti attivi in precedenza lungo la tratta stradale tra i territori comunali di Corleto Monforte e San Rufo, in provincia di Salerno.

L’esecuzione dell’intervento, grazie al quale è stata realizzata anche la nuova pavimentazione su una tratta di oltre 2,5 km, ha altresì permesso di elevare gli standard di percorribilità e sicurezza dell’intero itinerario stradale (lungo circa 70km), strategico per la provincia salernitana in quanto – tra l’altro – di connessione con le viabilità della limitrofa Basilicata.