San Rufo, torna “Aggiungi un posto a tavola” per sostenere l’AIL

Una serata all’insegna della solidarietà, della convivialità e dell’impegno sociale. Sabato 12 settembre 2026, a partire dalle ore 20:00, via Giuseppe Garibaldi a San Rufo ospiterà la terza edizione di “Aggiungi un posto a tavola”, la cena di beneficenza promossa a sostegno dell’AIL (Associazione Italiana contro Leucemie, Linfomi e Mieloma). L’iniziativa nasce con l’obiettivo di trasformare un momento conviviale in un’occasione concreta di vicinanza e supporto a chi affronta un percorso di cura.

Il menu della serata e i costi di partecipazione

L’evento propone un percorso gastronomico completo che comprende primo, secondo, dolce e bevande. Per garantire la massima inclusività, gli organizzatori hanno previsto anche un menu dedicato ai celiaci (senza glutine). La quota di partecipazione è fissata a 10 euro per gli adulti e a 5 euro per i bambini fino a 13 anni.

Fondi interamente devoluti alla ricerca AIL

L’intero ricavato della serata sarà devoluto all’AIL. I fondi raccolti contribuiranno in modo diretto al finanziamento delle attività dell’associazione, impegnata quotidianamente nel supporto ai pazienti ematologici e nel sostegno alla ricerca scientifica contro leucemie, linfomi e mieloma.

Come prenotare: scadenze e contatti utili

Considerata la disponibilità limitata dei posti, le prenotazioni dovranno essere effettuate obbligatoriamente entro venerdì 4 settembre 2026.

Per informazioni e per riservare il proprio posto è possibile contattare i seguenti recapiti telefoni: