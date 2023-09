San Pietro al Tanagro destina il 5 per mille alle attività sociali

La giunta di San Pietro al Tanagro, presieduta dal sindaco, Domenico Quaranta, ha deciso di destinare il 5 per mille alle attività sociali. Tra le attività possibili, la giunta ha optato di destinare i fondi alle attività ricreative rivolte agli over 65, verranno organizzate delle gite con destinazioni culturali. Buone notizie, dunque, per chi potrà godersi dei momenti di cultura e bellezza.

La destinazione: ecco i dettagli

Per creare momenti condivisione e relax dalla casa comunale hanno fatto sapere che hanno scelto una destinazione d’eccezione: la città di Matera, che grazie alle sue particolarissime dimore scavate nella roccia fu insignita del titolo di Capitale europea della cultura 2019. La gita potrebbe non limitarsi alla sola “citta dei Sassi”, ma dovrebbe essere estesa anche ai paesi limitrofi. Il comune redigerà un resoconto dettagliato delle spese di viaggio, in modo da restare nella totale trasparenza.

La normativa e come destinare il 5x mille

I contribuenti possono decidere di destinare una quota pari al 5×1000 del reddito delle persone fisiche a sostegno delle attività sociali svolte dal Comune di residenza. Le amministrazioni, poi, decidono come utilizzarli. Negli anni diversi enti locali hanno riutilizzato le risorse per 5 per mille per piccoli interventi, in particolare in ambito sociale. Un modo per garantire opere o servizi in settori strategici considerato che i bilanci comunali talvolta non sono sufficienti. Per destinare il 5×1000 ad un Comune è sufficiente apporre la propria firma nell’apposito riquadro della dichiarazione dei redditi. In automatico il 5×1000 del contribuente viene assegnato al proprio Comune di residenza.