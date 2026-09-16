San Pietro al Tanagro compie 80 anni di democrazia: al via l’Archivio Storico

San Pietro al Tanagro avvia una raccolta pubblica di testimonianze storiche per celebrare l’ottantesimo anniversario del primo consiglio comunale dell’era repubblicana. L’iniziativa dell’amministrazione comunale mira alla creazione di un Archivio Storico Comunale e alla stesura di un volume dedicato alla vita, ai luoghi e ai volti della comunità nel periodo compreso tra il luglio 1946 e gli anni ’50.

Un progetto culturale aperto a tutti i cittadini per preservare la memoria collettiva negli anni della ricostruzione post-bellica e dell’avvio della democrazia locale.

La memoria del paese tra il 1946 e gli anni ’50

Il comune valdianese invita i cittadini a condividere materiali inediti capaci di documentare sia le vicende pubbliche sia quelle private dell’epoca. La ricerca si concentra su fotografie, lettere, diari, manifesti e documenti in grado di restituire l’atmosfera di forte impegno sociale e speranza che caratterizzò l’immediato secondo dopoguerra.

L’obiettivo è documentare momenti cruciali della vita amministrativa e sociale:

Immagini delle prime assemblee civiche e dei rappresentanti delle istituzioni locali

Scorci delle attività agricole, lavorative e scolastiche dell’epoca

Scatti relativi a feste patronali, eventi religiosi e aggregazioni comunitarie

Le modalità di partecipazione per i cittadini

Per facilitare l’acquisizione dei materiali senza privare le famiglie dei propri ricordi personali, il Comune ha predisposto diverse opzioni di consegna:

Digitalizzazione sul posto : Chi desidera conservare gli originali può recarsi presso l’Ufficio Protocollo del Comune dal lunedì al venerdì, dalle ore 11:00 alle ore 12:00. I documenti verranno scansionati immediatamente e restituiti al proprietario.

: Chi desidera conservare gli originali può recarsi presso l’Ufficio Protocollo del Comune dal lunedì al venerdì, dalle ore 11:00 alle ore 12:00. I documenti verranno scansionati immediatamente e restituiti al proprietario. Donazione o comodato d’uso : È possibile affidare in via permanente o temporanea i documenti fisici all’archivio municipale.

: È possibile affidare in via permanente o temporanea i documenti fisici all’archivio municipale. Invio digitale: Chi possiede già scansioni o immagini ad alta risoluzione può trasmetterle tramite posta elettronica all’indirizzo info@comune.sanpietroaltanagro.sa.it .

Per informazioni dettagliate sul progetto è possibile contattare l’organizzazione ai numeri 0975.399326 oppure 339.8203557 (referente Angela).