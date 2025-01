San Mauro Cilento, riapre la farmacia

Riapre la Farmacia di San Mauro Cilento. Un nuovo servizio per la comunità che ha inaugurato questa mattina sotto la guida del dottor Alfredo De Pascale.

Alla cerimonia, che ha visto la partecipazione del Sindaco Carlo Pisacane e del parroco Don Gianluca Cariello, è stato tagliato il nastro per augurare un futuro duraturo a questo fondamentale presidio sanitario.

«Rivolgiamo i nostri migliori auguri al dottor De Pascale, affinché possa proseguire al meglio il servizio offerto dalla farmacia, confermandola come un punto di riferimento importante non solo per i cittadini di San Mauro Cilento, ma anche per le comunità dei territori vicini», ha detto il primo cittadino.