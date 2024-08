Sono i primi mesi della nuova amministrazione Pisacane in quel di San Mauro Cilento. Ai microfoni di InfoCilento il primo cittadino ha messo in evidenza le grandi criticità che ha ritrovato al suo insediamento, sottolineando quanto lavoro ci sia ancora da fare.

Il primo obiettivo è l’approvazione del bilancio. Non mancano però le prime iniziative come quella legata al servizio di navetta per il mare attività per il periodo estivo