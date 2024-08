San Mauro Cilento, da oggi parte il nuovo servizio bus per il mare

L’Amministrazione Comunale di San Mauro Cilento guidata dal Sindaco, Carlo Pisacane, ha attivato un’importante servizio per tutta la cittadinanza e i turisti in questo affollato periodo estivo. Da quest’oggi, infatti, è partito ufficialmente l’avvio di un servizio alternativo di trasporto per l’intero litorale costiero. Dal 9 agosto all’8 settembre, sarà più semplice raggiungere le varie spiagge.

Orari e costi

Il servizio bus, valido andata e ritorno, collega il borgo di San Mauro Cilento con le frazioni di Galdo, Celso, Pollica, Cannicchio ed Acciaroli. Il costo di una corsa semplice è di 1,50€, ma è valida anche l’opzione per un abbonamento settimanale ose mensile. Il servizio si prolungherà anche nelle ore notturne. L’ultima corsa, infatti, è programmata per le ore 1.50.

La notizia è stata ben accolta dalla cittadinanza e dai tanti turisti che in questo momento dell’anno visitano il paese cilentano. Si tratta di un servizio di fondamentale importanza per agevolare gli spostamenti dai territori maggiormente collinari a quelli sul mare. L’implementazione di questo tipo di servizi, incrementa la mobilità e l’afflusso di persone non solo lungo i litorali costieri ma anche nelle aree più interne.