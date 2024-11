San Gregorio Magno: nasce in ambulanza. Il presidente della Croce Rossa Serre, D’Angelo: “Una storia che ci dona speranza”

E’ venuta alla luce prima dell’arrivo in ospedale grazie agli operatori del 118 in servizio a Buccino. E’ la storia a lieto fine di una mamma e della sua bimba, Alice, nata questa notte a bordo dell’ambulanza: la postazione di Buccino è stata attivata per un soccorso da fare a San Gregorio Magno per una donna in dolce attesa.

La storia

Contemporaneamente, vista l’urgenza del caso, è stata attivata l’automedica di Oliveto Citra e dalla giovane mamma sono arrivati i due mezzi di soccorso e il dottore Giovanni Letteriello con l’infermiera Gerarda Adesso che hanno visto che non c’era il tempo di arrivare presso l’ospedale e che bisognava assistere immediatamente la paziente per il parto.

La piccola Alice è venuta, così, al mondo a bordo dell’ambulanza, tra le braccia del personale sanitario che l’ha accolta con cura e calore, per essere poi trasferita, insieme alla sua mamma, presso l’ospedale di Polla.

“Il personale del 118 e quindi della Croce Rossa del Comitato di Serre viene formato per poter affrontare tutte le emergenze, tutte le situazioni che possono capitare, siamo pronti a qualsiasi tipo di intervento, ma quello di questa notte ci riempie il cuore di speranza: ogni giorno combattiamo per difendere la vita e vedere che i nostri mezzi si sono trasformati nella prima culla della piccola Alice ci riempie il cuore di felicità” ha affermato Giuliano D’Angelo, presidente del Comitato di Serre della Croce Rossa Italiana.