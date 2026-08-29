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San Giovanni di Stella Cilento omaggia Don Salvatore Merola con un busto in piazza

San Giovanni di Stella Cilento ricorda Don Salvatore Merola: svelato in Piazza del Popolo il busto dedicato alla memoria dello storico parroco

Di: Chiara Esposito
San Giovanni di Stella Cilento omaggia Don Salvatore Merola con un busto in piazza

Per oltre quarant’anni ha rappresentato un fondamentale punto di riferimento per l’intero territorio. La comunità di San Giovanni di Stella Cilento si è stretta ieri sera in un momento di profonda emozione per ricordare la figura di Don Salvatore Merola.

Lo scoprimento del busto in Piazza del Popolo

Il momento centrale della cerimonia è stato lo scoprimento dell’opera scultorea dedicata al sacerdote, collocata in Piazza del Popolo. Il busto commemorativo è stato realizzato dallo scultore Renzo Vassalluzzo per consegnare alla memoria collettiva l’immagine e l’eredità di una figura indimenticata.

Una vita al servizio della comunità

Giunto a Stella Cilento all’età di 26 anni, Don Salvatore Merola ha guidato la parrocchia per più di quattro decenni. Nel corso del suo lungo ministero è stato pastore, educatore e collante sociale per l’intera area, offrendo costantemente ascolto e il conforto della parola di Dio a tutti i fedeli.

Il tributo delle istituzioni cittadine

Dall’amministrazione comunale è giunta una nota di profondo riconoscimento per l’operato del sacerdote. Sotto la sua guida sono cresciute generazioni di giovani, formate attraverso una predicazione volta a favorire la pace sociale con generosità e fermezza. Don Salvatore ha saputo anche insegnare l’amore per il bello, promuovendo attivamente la cura e la valorizzazione del patrimonio locale. Con l’installazione del busto, l’intera comunità gli rinnova ufficialmente gratitudine, affetto e preghiera.

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