San Giovanni a Piro, l’Equinozio d’Autunno entra nel vivo: il 5 settembre arrivano LDA e Aka 7even

Musica e spettacolo tornano protagonisti a San Giovanni a Piro con l’edizione 2026 dell’Equinozio d’Autunno, rassegna organizzata dal Comune che accompagna l’estate verso i primi appuntamenti di settembre
Equinozio d’autunno: l’appuntamento del 5 settembre
A catalizzare l’attenzione sarà soprattutto la serata di sabato 5 settembre, quando sul palco di piazza Giovanni Paolo II, nel centro di San Giovanni a Piro, arriveranno LDA e Aka 7even per un doppio appuntamento musicale.
I due artisti si esibiranno a partire dalle 22, con l’apertura affidata a una crew e a un dj set già dalle 20. Una serata pensata per richiamare pubblico e appassionati di musica, con un programma rivolto in particolare alle nuove generazioni, ma capace di coinvolgere un pubblico più ampio.
Il programma
L’appuntamento del 5 settembre rappresenta uno dei momenti centrali del cartellone dell’Equinozio d’Autunno 2026, che propone diversi eventi distribuiti tra luglio e settembre nei luoghi simbolo di San Giovanni a Piro e delle sue frazioni.
Dopo la serata con LDA e Aka 7even, il programma proseguirà venerdì 11 settembre a Bosco con il concerto di Eugenio Bennato, in piazza 7 luglio 1828 alle 22. La rassegna si concluderà quindi sabato 12 settembre a Scario, con il concerto dei The Kolors, previsto alle 22 al Piazzale del Porto.
Per tutti gli appuntamenti indicati nel programma, l’ingresso è gratuito.