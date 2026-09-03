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San Gennaro, la Diocesi di Vallo della Lucania offre l’olio votivo a Napoli: il programma

Ogni 20 anni la Diocesi di Vallo della Lucania guida il rito dell'olio per San Gennaro. Il programma del 18 settembre e le info sui pullman.

Di: Alessandra Pazzanese
San Gennaro, la Diocesi di Vallo della Lucania offre l’olio votivo a Napoli: il programma

La Diocesi di Vallo della Lucania si appresta a vivere un momento di profonda devozione e valore storico. Il prossimo 18 settembre a Napoli si terrà la solenne cerimonia dell’offerta dell’olio per la lampada votiva di San Gennaro, un rituale liturgico di grande rilievo che vede la comunità cilentana protagonista: l’officiatura dell’evento da parte della Diocesi di Vallo della Lucania per l’intera Regione Campania si ripete infatti soltanto ogni vent’anni. Alla celebrazione prenderà parte il Vescovo Mons. Vincenzo Calvosa, affiancato dalle comunità parrocchiali del territorio e dalle autorità civili. Per facilitare la partecipazione dei fedeli a questo raro evento religioso, le parrocchie locali stanno già promuovendo e coordinando viaggi organizzati in autobus.

Il programma delle celebrazioni a Napoli

La giornata del 18 settembre vedrà uno svolgimento articolato attraverso diverse tappe storiche nel cuore del capoluogo campano:

  • Ore 16.00: Accoglienza presso la Basilica di San Giorgio Maggiore (situata all’incrocio tra via Duomo e via Forcella) da parte di un Vescovo ausiliare, seguita dalla benedizione dell’olio impartita da Mons. Vincenzo Calvosa.
  • A seguire: Processione a piedi verso il Duomo di Napoli, accompagnata dalle note della Fanfara dei Carabinieri.
  • Ore 17.00: Incontro istituzionale e saluto del Cardinale all’interno della Cappella di Santa Restituta.
  • Ore 18.00: Inizio solenne della celebrazione dei Vespri di San Gennaro nel Duomo.

La presenza delle istituzioni e la mobilitazione dei fedeli

L’appuntamento richiede una presenza solenne anche sul piano civile. I Sindaci del territorio diocesano parteciperanno in veste ufficiale con la fascia tricolore, affiancati dalle delegazioni degli amministratori locali.

In concomitanza con la logistica coordinata dai parroci per i viaggi dei fedeli, i rappresentanti dei Comuni stanno definendo i dettagli organizzativi per garantire la presenza delle rappresentanze istituzionali. La vicinanza temporale con le festività patronali napoletane rende l’evento uno dei momenti centrali del calendario religioso regionale del mese di settembre.

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