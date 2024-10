Salviamo una vita: domenica 13 ottobre giornata di donazione a Vallo della Lucania

L’Associazione Donatori Volontari di Sangue del Cilento continua ad organizzare giornate per la donazione del sangue. L’appuntamento è domenica 13 ottobre, presso il centro trasfusionale dell’ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania, dalle ore 8:30 alle ore 13:00.

L’iniziativa mira a sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza di questo gesto altruistico. Il sangue donato è un dono prezioso che può salvare vite umane, soprattutto in situazioni di emergenza.

L’importanza della donazione

Il bisogno di sangue è costante e, in alcuni periodi dell’anno, si fa sentire in modo particolare. Le scorte dei centri trasfusionali sono in calo e molte vite dipendono dalla generosità dei donatori.

Per donare il sangue è sufficiente presentarsi al centro trasfusionale dell’ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania muniti di documento d’identità. I volontari dell’associazione sono presenti al centro trasfusionale dal lunedì al sabato.

Chi può donare?

Possono donare sangue tutti i cittadini in buona salute, di età compresa tra i 18 e i 65 anni, con un peso superiore a 50 kg. Prima della donazione, verrà effettuato un colloquio con il personale medico per verificare l’idoneità.

A tutti coloro che decidono di donare il proprio sangue verrà rilasciato un foglio con l’esito degli esami, il permesso per l’astensione dal lavoro o dalla scuola per quella giornata, il ristoro con colazione post donazione e infine avrà l’esenzione dal pagamento del parcheggio dell’ospedale.

Un gesto di solidarietà

La donazione di sangue è un gesto che va ripetuto nel tempo. Il sangue ha una scadenza limitata e le scorte devono essere costantemente rifornite. Donare regolarmente significa garantire una disponibilità continua di sangue per chi ne ha bisogno.

Ogni goccia di sangue donata è un gesto di solidarietà che può salvare una vita.