Salvata caretta caretta “pescata” nel mare del Cilento

Importante operazione di salvataggio in mare. Questa volta, però, ad aver bisogno di aiuto era una tartaruga caretta caretta, pescata accidentalmente nelle acque antistanti il comune di Casal Velino. Una volta a bordo dell’imbarcazione, l’equipaggio ha fatto scattare l’allarme segnalando la presenza della tartaruga alle autorità competenti.

Il trasferimento al centro Anton Dohrn

La caretta caretta era un esemplare giovane, immediatamente affidato ai volontari per il trasporto al centro Anton Dohrn di Napoli.

L’animale presentava una frattura del carapace, molto probabilmente dovuta ad un impatto con un natante che le ha rotto gli scuti nucali, uno dorsale e due laterali.

Le condizioni della caretta caretta

“Purtroppo la frattura è molto profonda, è visibile il tessuto adiposo sottostante”, fanno sapere gli esperti.

Impatti con imbarcazioni, ami e reti sono un vero problema per la fauna marina. Purtroppo tali episodi sono frequenti, e non sempre le tartarughe marine vengono avvistate e tratte in salvo in tempo. Nelle prossime settimane questi esemplari cominceranno ad avvicinarsi alla costa per nidificare.

Il Cilento è una località dove negli ultimi anni è stato registrato il maggior numero di nidi della costa campana. Ecco perché è importante sensibilizzare quanti vivono il mare e la spiaggia ad attuare comportamenti corretti. Attività del genere, comunque, sono sempre più frequenti.