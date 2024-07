Salerno, uomo ferito all’addome da un colpo di pistola

Sono in corso le indagini della polizia su quanto accaduto, questa mattina, nella zona orientale di Salerno, dove un uomo, di circa 50 anni, è stato raggiunto da un colpo di arma da fuoco all’addome, mentre era alla guida del suo furgone, utilizzato per il trasporto di prodotti caseari.

Uomo ferito all’addome a Salerno, indagini in corso

È accaduto intorno alle ore 10, in via Delle Calabrie. Dopo il ferimento, la vittima, un dipendente di una ditta locale, è riuscita a raggiungere autonomamente il pronto soccorso dell’ospedale Ruggi a bordo del proprio furgone. Giusto al nosocomio cittadino, è stato operato d’urgenza. Non sarebbe in pericolo di vita.

Sull’episodio indagano ora le forze dell’ordine: tutta da chiarire la dinamica, l’autore del ferimento e i motivi che possano aver provocato l’aggressione. La Squadra mobile e la Polizia scientifica sono al lavoro per ricostruire l’accaduto.