Salerno, Stadio Vestuti nel degrado, il sindaco: “Va ristrutturato”

Un luogo simbolo del calcio salernitano, memoria storica di tante emozioni, in uno stato di totale decadenza. Si fa sentire nuovamente e forte la necessità di ridare dignità al vecchio stadio Vestuti di Salerno, situato a piazza Casalbore, nel cuore della città.

“Va ristrutturato e stiamo lavorando per ottenere un finanziamento che ci consenta di farlo”. Lo ha annunciato il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, intervenendo a margine della cerimonia per l’affissione delle targhe in memoria di Mario Saracino e Agostino Di Batolomei, sul “Muro dei ricordi” all’interno dell’impianto sportivo.

Una nuova, verrebbe da dire l’ennesima promessa sul vecchio stadio di Piazza Casalbore. La speranza dei salernitani è che quel custode di tanti ricordi possa presto tornare all’antico splendore.