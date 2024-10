Salerno si prepara ad accogliere 40 migranti salvati in mare

La città di Salerno si appresta ad accogliere un nuovo gruppo di migranti. Mercoledì 16 ottobre, circa 40 persone salvate in acque internazionali dalla nave umanitaria Solidaire (ex Open Arms) sbarcheranno al porto di Salerno.

Un nuovo arrivo

I migranti, soccorsi a circa 45 miglia dalla costa libica di Tajoura, saranno trasferiti in strutture di accoglienza predisposte dalla Prefettura di Salerno. Questa è la 37ª volta che il capoluogo campano si trova ad affrontare un simile evento, dimostrando ancora una volta la sua solidarietà e la sua capacità di gestire situazioni di emergenza.

La macchina dell’accoglienza

La Prefettura è già al lavoro per organizzare l’accoglienza dei nuovi arrivati. Sono state attivate tutte le procedure necessarie per garantire loro assistenza sanitaria, vitto, alloggio e l’avvio delle pratiche per richiedere protezione internazionale.