Salerno si illumina per la magia del Natale: via a Luci d’Artista il 7 novembre

Salerno si prepara a dare il via alla nuova edizione di Luci d’Artista, l’evento natalizio che ogni anno richiama visitatori da tutta Italia trasformando strade e piazze in un palcoscenico luminoso. L’installazione delle opere prosegue a ritmo serrato per completare gli allestimenti in tempo utile: l’accensione ufficiale è programmata per il pomeriggio di sabato 7 novembre, salvo avverse condizioni meteorologiche. L’annuncio è stato dato dal sindaco Vincenzo De Luca a margine dell’inaugurazione del nuovo parco cittadino in via Fornari, nel quartiere Mercatello.

Il percorso delle installazioni e le novità dell’edizione

Il tracciato luminoso attraverserà l’intero territorio urbano, connettendo il centro storico e le vie dello shopping fino ai quartieri della zona orientale. L’edizione di quest’anno introduce una riorganizzazione tematica di diversi spazi pubblici, offrendo attrazioni differenziate per famiglie, turisti e residenti.

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La Villa Comunale sarà interamente dedicata ai bambini con la rappresentazione di quattro fiabe illustrate in luce, create per trasformare il giardino in un percorso immersivo per i più piccoli.

I guerrieri di terracotta e il ritorno dei pinguini sulla scogliera

Tra le opere di maggiore impatto visivo spiccano le installazioni artistiche collocate nei punti strategici della città:

I guerrieri di terracotta: posizionati nello spazio retrostante il Teatro Pasolini, offrono un richiamo suggestivo alla tradizione e alla storia orientale.

I pinguini luminosi: posizionati lungo la scogliera waterfront, segnano un atteso ritorno per una delle attrazioni più apprezzate e fotografate delle passate edizioni.

L’avvio della manifestazione segna l’apertura formale della stagione turistica invernale per la città di Salerno, con un piano d’illuminazione pensato per valorizzare l’architettura cittadina e promuovere il commercio locale durante il periodo delle festività.