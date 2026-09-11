Salerno punta sullo sport: inaugurato il nuovo palazzetto polifunzionale

Salerno investe sul futuro dei giovani e sull’impiantistica sportiva. È stata inaugurata nella zona orientale della città, tra i quartieri Mariconda, Mercatello e Quartiere Europa, la nuova struttura polifunzionale dedicata alle attività motorie e all’inclusione sociale. L’opera è stata realizzata grazie a un investimento complessivo di 3,5 milioni di euro finanziato tramite i fondi PNRR destinati a Sport e Inclusione Sociale.

Un impianto moderno e sostenibile da 3.000 metri quadrati

Il nuovo impianto si estende su una superficie totale di 3.000 metri quadrati, dei quali 1.000 coperti, e dispone di una capienza di circa 200 posti a sedere. È stato progettato per ospitare prevalentemente discipline a corpo libero – come arti marziali, danza, ginnastica ritmica e artistica – oltre a discipline di squadra come la pallavolo non agonistica. La struttura si distingue anche per l’attenzione alla sostenibilità energetica, grazie alla presenza di un impianto fotovoltaico installato sulla copertura.

Presente al taglio del nastro l’assessore ai Lavori Pubblici, Dario Loffredo, che ha sottolineato il valore simbolico e pratico dell’intervento: «È la prima risposta concreta all’impegno di portare una struttura sportiva in ogni rione della città».

La gestione e i prossimi passi per i quartieri

Alla cerimonia d’inaugurazione hanno partecipato anche il vicesindaco Nino Savastano e il sindaco Vincenzo De Luca.

«Si tratta di una struttura moderna e funzionale, dotata di un impianto fotovoltaico sul tetto e pensata per ospitare ginnastica a corpo libero, danza artistica e pallavolo», ha dichiarato il primo cittadino. «Nelle prossime settimane predisporremo con attenzione il bando di gestione, così da garantire la piena valorizzazione di questo spazio».

Verso un polo sportivo di livello europeo nella zona orientale

Nel corso dell’evento, il sindaco ha tracciato la rotta sui futuri interventi previsti nell’ambito dell’impiantistica sportiva e della rigenerazione urbana del territorio comunale:

«Il nostro impegno per l’impiantistica sportiva prosegue a ritmo serrato. Già nei prossimi giorni inaugureremo un nuovo campo polivalente per basket e pallavolo nei pressi del cavalcavia di Mercatello, mentre avanzano i progetti per il parco sportivo collinare nell’area ex D’Agostino. Abbiamo inoltre deciso di accelerare la realizzazione del nuovo pattinodromo e del campo da tennis centrale: l’opera sorgerà sulla litoranea, oltre l’area del Novotel, integrata nel piano urbanistico attuativo come onere di urbanizzazione. Si formerà così un vero e proprio polo sportivo di livello europeo che comprenderà, insieme ai nuovi impianti, il palazzetto dello sport, lo stadio Arechi e il campo Volpe».

In conclusione, il primo cittadino ha evidenziato l’impatto complessivo del piano strategico in atto sul territorio: «Stiamo mettendo in campo uno sforzo eccezionale sul piano economico e organizzativo. Come annunciato, entro la festività di San Matteo porteremo a compimento un ampio programma di opere pubbliche, riqualificazione e arredo urbano, che darà a chiunque visiti Salerno la chiara percezione di una città che sta rinascendo».