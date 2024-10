Salerno, parziale riapertura per il sottopasso di via Santi Martiri

Buone notizie per gli automobilisti di Salerno. Ha riaperto al traffico, almeno parzialmente e con qualche ora ti ritardo rispetto al programma del Comune, il sottopasso di via Santi Martiri in centro città. Torna operativo, a una corsia, il passaggio interessato da alcune settimane dai lavori per la realizzazione del Trincerone ferroviario, uno degli snodi più importanti della circolazione stradale di Salerno.

Gli interventi in corso

In aggiunta al programma iniziale di lavori, è stata disposta anche la rimozione e sostituzione della condotta fognaria risultata ormai obsoleta.

Per il momento, potranno transitare solo le automobili, i veicoli a due ruote e i mezzi consentiti che non superano i limiti previsti nell’ordinanza. Un grande passo in avanti per decongestionare il traffico cittadino, nel corso delle ultime settimane sono state tante le lamentele sui disagi da parte dei cittadini salernitani.

“La ditta sta lavorando per ultimare nel più breve tempo possibile tutta l’opera” fanno sapere dal Comune.

Lavori che cambieranno il volto di Salerno e che si aggiungono al restyling del nuovo Corso da Re che sta prendendo forma in centro città. Dopo il primo lotto proseguono spediti i lavori per completare la seconda parte del Corso Vittorio Emanuele interessato da lavori. La consegna è prevista prima di Luci d’Artista.