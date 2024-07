Salerno, parchi aperti fino a mezzanotte: ecco i nuovi orari per l’estate

I parchi della città di Salerno resteranno aperti più a lungo. Da oggi, lunedì 1 luglio, variano gli orari di chiusura dei polmoni veri del Comune. Fino al 31 ottobre, infatti, i parchi del Galiziano, Arbostella e Galloppo – così come avviene per il Parco del Mercatello già dal 29 aprile – chiuderanno a mezzanotte. I cancelli degli altri parchi e giardini, invece, saranno chiusi alle ore 23. Gli orari di apertura, invece, restano invariati.

“Siamo venuti incontro, con uno sforzo dell’Amministrazione, alle tante richieste degli assidui frequentatori di queste aree verdi”, ha dichiarato l’assessore all’ambiente Massimiliano Natella.

“Sin dall’inaugurazione del Parco del Mercatello – aggiunge il Sindaco Vincenzo Napoli – abbiamo registrato una gran voglia dei nostri concittadini di vivere i tanti parchi dislocati in città. In concomitanza con il periodo estivo, dunque, sono tante le famiglie, i bambini, gli sportivi, i possesso di di amici a quattro zampe che amano trascorrere qualche ora serale in più nei parchi. Per questo motivo abbiamo deciso di variare l’orario di chiusura fino alla fine di ottobre”.