Salerno, opere pubbliche e ripascimento. De Luca: “sforzo straordinario per cambiare Salerno”

Un piano straordinario di interventi urbanistici che nei prossimi giorni verrà mostrato all’intera cittadinanza. È stato presentato il calendario delle opere pubbliche programmatiche organizzate in vista delle imminenti festività di San Matteo, patrono della città di Salerno. Durante la conferenza stampa dedicata all’iniziativa “Musica d’Artista”, il sindaco di Salerno, Vincenzo De Luca, ha sottolineato l’imponente sforzo organizzativo, umano ed economico messo in campo dall’amministrazione per rinnovare l’immagine del capoluogo campano.
Impegno elettorale e attenzione ai giovani: le priorità dell’amministrazione
L’iniziativa dà seguito alle promesse fatte dal primo cittadino in campagna elettorale, tradotte in azioni concrete fin dai primi giorni dal suo insediamento. Le linee guida del programma mettono al centro la valorizzazione dei giovani, la promozione delle espressioni artistiche e una cura capillare del decoro urbano.
Ultimatum sul ripascimento della spiaggia di Torrione
Tra i punti nodali dell’agenda istituzionale figura anche un vertice decisivo con l’azienda responsabile dei lavori di ripascimento dell’arenile di Torrione. Sul tema della qualità degli interventi, la posizione del primo cittadino resta rigida: l’amministrazione ha già fatto sapere che, qualora il materiale utilizzato sulla spiaggia non venga prontamente sostituito, si procederà con la rescissione immediata del contratto in essere.